La promessa, le trame della settimana dal 21 al 27 aprile

Scopriamo le trame delle puntate de La promessa in onda dal 21 al 27 aprile

Eva Martín (Cruz Ezquerdo) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 21 a domenica 27 aprile de La promessa?

La promessa, le trame dal 21 al 27 aprile

Margarita prende una decisione definitiva sul matrimonio con Ayala, mentre María Antonia si appresta a lasciare La Promessa, non senza che Cruz le faccia un ultimo regalo per ferire Alonso. Salvador, pur innamorato, esita a sposare María, ma viene spinto da Lope a parlarle apertamente.

Santos, ormai valletto, si guadagna la fiducia di Curro, mentre Simona cerca un rimedio per Virtudes, temendo però le conseguenze. Jana e Manuel vogliono sposarsi in segreto per evitare intoppi, ma lui prende una decisione che potrebbe allontanarli definitivamente.

Petra minaccia il conte De Ayala con quello che sa sul suo conto, mentre Cruz e Lorenzo sospettano della sua sincerità verso Margarita. Intanto, Teresa, la figlia di Petra, arriva alla tenuta, generando tensione.

Manuel affronta Gregorio, mentre Salvador confessa a María di aver ricevuto un'offerta come primo valletto, che lo costringerebbe a lasciare La Promessa. Pia si rifugia nella capanna di Ramona per sicurezza.

Cruz dichiara finito il suo matrimonio con Alonso, pur mantenendo le apparenze. Catalina e Pelayo tornano alla tenuta, con l’idea di ricominciare, ma lei si scontra con la marchesa. Vera affronta la madre Amalia, decidendo di restare alla Promessa.

Martina confessa a María di aver vissuto qualcosa di terribile durante la merenda della duchessa, dopo aver perso anche un orecchino della madre. Teresa viene riassunta come cameriera, ma per il marito non ci sono possibilità.

Salvador accetta il lavoro a casa del Conte de Matesanz, mentre Cruz chiede di avere Teresa come cameriera personale.

La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

