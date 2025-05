La promessa, le trame della settimana dal 19 al 25 maggio

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 19 a domenica 25 maggio de La promessa?

La promessa, le trame dal 19 al 25 maggio

La notizia della morte di don Gregorio arriva come un fulmine a ciel sereno a La Promessa. Romulo si trova a dover affrontare la pressione del sergente Burdina che si è recato al palazzo con la scusa di trovare qualcuno che potesse occuparsi dei resti dell'ex maggiordomo. Intanto, il giorno del matrimonio tra Jana e Manuel si avvicina, e la giovane cameriera non può fare a meno di riflettere sulle conseguenze che ne deriveranno. Il passato continua a tormentare Curro, al punto da considerare l'idea di confessare a Julia cosa è realmente accaduto al fronte con il suo promesso sposo, Paco. Anche Lope inizia a interrogarsi sul suo futuro con Vera, soprattutto mentre prende sempre più coscienza delle nobili origini della fidanzata. Nonostante gli sforzi, Marcelo continua a commettere errori e il giovane sta per compierne uno imperdonabile che potrebbe costare la vita a Julia. Fortunatamente, Maria riesce a intervenire in tempo. Le cuoche e Maria salvano Marcelo da Petra, dopo che ha servito la torta con le noci a Curro, in presenza di Julia, mettendo a rischio la sua salute. Jana teme che padre Samuel rifiuti di sposarli quando giunti all'altare dovesse scoprire chi è Manuel. Catalina torna in fretta alla Promessa per salvare il rapporto con le donne del paese bistrattate da Lorenzo. Cruz vuole sapere della fine di Gregorio, ma il capitano consiglia di evitare di esporsi, visto che era stato assunto a palazzo. A cena Cruz accusa Catalina e Pelayo di mettere in piazza le proprie vicende private come in un romanzo popolare. Romulo tranquillizza Pia informandola della morte violenta di Gregorio, e offrendole di uscire a prendere aria da donna libera. Santos porta a Petra il quaderno che ha sottratto dalla camera di Maria e la governante non tarda molto a scoprire che la storia raccontata si ispira agli abitanti del palazzo. Consegna il quaderno a Cruz e le fa leggere il brano in cui Maria descrive la relazione tra Jana e Manuel e dove rivela il loro imminente matrimonio segreto. Dopo aver parlato con Manuel del suo colloquio col sergente, Romulo ritiene di doverlo proteggere, così convoca di nuovo Burdina per confessargli che la busta a Gregorio l'aveva inviata lui stesso e gli rivela che Pia è ancora viva. La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

