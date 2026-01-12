Catalogo
SOAP12 gennaio 2026

La Promessa, le trame della settimana dal 19 al 25 gennaio

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 19 al 25 gennaio
Una scena de La PromessaUna scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 19 a domenica 25 gennaio de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 19 al 25 gennaio

Lorenzo sfida Curro a una gara di galoppo contro Jacobo, ma, benché molto esperto fin da bambino, cade con tutta la sella a terra, rialzandosi dolorante ma salvo. Poi, scopre che il sottopancia ha un inquietante taglio netto.

Don Romulo, stizzito, interroga Lope e Vera sulla presenza del figlio di Simona, Antonio, alla Promessa. Sono stati padre Samuel con Lope ad accoglierlo di nascosto.

Donna Petra, grazie a Samuel, rivede il licenziamento di Maria e la lascia al suo posto per un'ultima opportunità.

Manuel tenta ancora una volta di far cambiare posizione a Catalina nei confronti di Adriano, il quale non esita a tornare al palazzo e ad affrontare Catalina.

Manuel conferma alla famiglia che non andrà in Italia e rimarrà con loro.

Vera approfitta di una visita a Luján per andare a trovare Diego, il figlio di Pia, ma si trattiene più del previsto. Al suo ritorno, comunica a Lope, Candela e a Teresa che Diego è scomparso. All'improvviso, arriva Ana con Diego in braccio, che si era perso per strada.

María Fernández è ancora molto triste per la morte di Jana e Teresa avverte Samuel che la ragazza vuole lasciare La Promessa.

Curro dice a Pia che, per scoprire cosa è successo alla sorella, devono riesumare il cadavere di Jana.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

