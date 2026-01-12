La Promessa, le trame della settimana dal 19 al 25 gennaio

Una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 19 a domenica 25 gennaio de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 19 al 25 gennaio

Lorenzo sfida Curro a una gara di galoppo contro Jacobo, ma, benché molto esperto fin da bambino, cade con tutta la sella a terra, rialzandosi dolorante ma salvo. Poi, scopre che il sottopancia ha un inquietante taglio netto.

Don Romulo, stizzito, interroga Lope e Vera sulla presenza del figlio di Simona, Antonio, alla Promessa. Sono stati padre Samuel con Lope ad accoglierlo di nascosto.

Donna Petra, grazie a Samuel, rivede il licenziamento di Maria e la lascia al suo posto per un'ultima opportunità.

Manuel tenta ancora una volta di far cambiare posizione a Catalina nei confronti di Adriano, il quale non esita a tornare al palazzo e ad affrontare Catalina.

Manuel conferma alla famiglia che non andrà in Italia e rimarrà con loro.

Vera approfitta di una visita a Luján per andare a trovare Diego, il figlio di Pia, ma si trattiene più del previsto. Al suo ritorno, comunica a Lope, Candela e a Teresa che Diego è scomparso. All'improvviso, arriva Ana con Diego in braccio, che si era perso per strada.

María Fernández è ancora molto triste per la morte di Jana e Teresa avverte Samuel che la ragazza vuole lasciare La Promessa.

Curro dice a Pia che, per scoprire cosa è successo alla sorella, devono riesumare il cadavere di Jana.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

