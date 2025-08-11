La promessa, le trame della settimana dal 18 al 24 agosto

Ana Garcés (Jana) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 18 a domenica 24 agosto de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 18 al 24 agosto

Cruz nomina Pia sua cameriera personale, scatenando la gelosia di Petra, che si sente retrocessa.

Romulo cerca di convincere Ricardo a perdonare Pia per avergli nascosto di essere viva, ma lui è ancora troppo ferito.

Petra comunica a Jana che Maria è stata licenziata per aver dormito nella sua stanza e la invita a mostrare riconoscenza verso i marchesi. Jana parla con Maria e intercede presso Cruz per farla riassumere. La marchesa accetta a patto che Jana rompa ogni legame con la servitù, che a sua volta deve evitare ogni contatto con lei.

Nel frattempo, Curro confessa a Martina che Alonso è suo padre e Jana sua sorella.

Pelayo, il giorno delle nozze, lascia Catalina con una lettera spiegando di non sentirsi pronto ad assumersi la paternità del bambino.

Cruz si infuria per il fallimento del matrimonio, mentre Lorenzo è soddisfatto all’idea che Curro sposi Julia.

Maria, umiliata dall’atteggiamento di Jana, si sfoga con Teresa, che le spiega che quei gesti servono solo per l’accettazione ufficiale, ma non riflettono i veri sentimenti di Jana.

Manuel, Jana e Romulo raccontano a Ricardo i veri motivi per cui hanno nascosto la sopravvivenza di Pia, che temeva per la sua vita a causa di Gregorio.

Cruz discute con Alonso sullo scandalo imminente che la gravidanza di Catalina porterà alla luce con la nascita di un figlio illegittimo.

Mentre la marchesa chiede a Jana di redigere la lista degli invitati per il fidanzamento, Petra punisce Maria per le sue assenze ai turni infliggendole un mese senza riposo. Alla fine, Catalina scende a tavola, e i membri della famiglia si preparano a vendicarsi di Pelayo per l’umiliazione subita.

La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

