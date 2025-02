La promessa, le trame della settimana dal 17 al 23 febbraio

Arturo Sancho (Manuel Luján) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 17 a domenica 23 febbraio de La promessa?

La promessa, le trame dal 17 al 23 febbraio

La tensione cresce tra Alonso e Maria Antonia dopo un bacio, con entrambi che cercano di nascondere i propri sentimenti. Lope, con dei lividi misteriosi, racconta una bugia a Romulo, mentre Virtudes affronta di nuovo la madre e confida un segreto a Salvador e Maria. Nel frattempo, Catalina cerca di correggere il suo comportamento verso Adriano e gli scrive una lettera di scuse.

Ricardo propone un omaggio a Pia al camposanto, ma il marchese rifiuta per non attirare l’attenzione. Petra continua a gestire la servitù, proibendo loro di piangere per Pia. Intanto, Lope si trova in difficoltà per un debito con persone pericolose e confessa a Vera di volerlo mantenere segreto.

Martina accetta l'invito del conte de Ayala a conoscersi meglio, mentre Margarita è felice della sua scelta. Petra svela a Cruz che la servitù aveva pensato di andare al cimitero a rendere omaggio a Pia, ma ha evitato l'evento. Simona cerca di convincere Virtudes a non abbandonare Adolfo, mentre Catalina si rende conto dei suoi errori.

Ricardo suggerisce un omaggio per Pia, ma la Marchesa si oppone. Marta, nel frattempo, si confronta con Lope, cercando di capire il motivo del suo comportamento, e lui confessa il suo debito. Adriano e Catalina si chiariscono finalmente, con lui che accetta le sue scuse.

Romulo supporta Petra nelle sue decisioni, mentre Petra stessa si prepara a cercare Gregorio per consegnargli il piccolo Diego, ormai orfano.

La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

