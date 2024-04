Ana Garces (Jana Exposito) e Eva Martín (Cruz Ezquerdo) in La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 15 a venerdì 19 aprile de La Promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La Promessa, le trame dal 15 al 19 aprile

Cruz è molto infastidita dalle cure che Jana presta a Jimena, pensando che lei sia solo un'approfittatrice. Per questo Jana chiede a Manuel di intervenire e far capire alla Marchesa che lei sta solo facendo un favore a lui.

Nel frattempo, Curro e Martina sono molto felici insieme e lui le organizza un picnic a sorpresa, grazie all'aiuto di Jana e di Lope, dove passano dei momenti di intimità insieme.

Curro dice a Jana di essere molto contento di essere suo fratello ma non vuole comunicarlo a nessuno per non rischiare di perdere Martina. Mercedes sta lasciando la Promessa e si congratula con Cruz per Jana. Petra torna ad essere quella di sempre e riprende Candela e Lope per la cottura di un filetto per Cruz.

Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE