La Promessa, le trame dal 12 al 16 febbraio

Cosa accadrà negliin onda da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio dela serie televisiva spagnola trasmessa sue in streaming sulla piattaforma

Salvador continua ad avere frequenti sbalzi d'umore. Durante una lite con Lope invita quest'ultimo a dire a Maria tutta la verità, sul carillon e sull'anello. Anche Mauro lo esorta a riflettere sulle sue responsabilità nei confronti di Maria e a rivelarle i suoi sentimenti. Jana cerca di parlare a Manuel del loro rapporto, ma lui la ferma: è deciso a non riaprire questo discorso. Anche Jimena, però, va a parlargli perché è stanca di fingere. Lorenzo indaga tra la servitù per scoprire se qualcuno di loro possa averlo visto mentre baciava la baronessa Elisa, ma tutti negano. Maria confida a Teresa di non essere più sicura di amare ancora Salvador. La donna le consiglia di parlarci per mettere le cose in chiaro. Nel video qui sopra, conosciamo meglio il cast de La promessa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE