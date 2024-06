Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 1 a sabato 6 luglio de La Promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La Promessa, le trame dall'1 al 6 luglio

Cruz accetta che Petra paghi per il rapimento di Diego al posto del fratello Feliciano, evitando così che Pia lo denunci alla Guardia Civile. Cruz ricambia Petra con denaro ed eccellenti referenze. Salvador toglie le bende, e dopo ancora un primo momento di cecità, il ragazzo torna a vedere bene da entrambi gli occhi. Tutti i membri della servitù gioiscono insieme a lui, che per ringraziarli fa un bel discorso e offre loro una dolce colazione. Jimena chiede ad Abel di nascondere la finta gravidanza a Manuel in cambio di un ricco compenso, e il medico accetta. Feliciano racconta a Teresa cosa è accaduto la notte del rapimento del figlio di Donna Pia. Martina rompe definitivamente con Curro, che ha il cuore spezzato. Abel cerca di scoprire la natura della relazione tra Jana e Manuel, mentre continua a confabulare con Jimena per reggerle il gioco sulla finta gravidanza. Ramona è ancora dispersa, i gruppi di ricerca non riescono a trovarla e la Marchesa non vuole che venga cercata nelle terre della Promessa. A La Promessa arriva la visita inaspettata di Antonio e del Conte de Anil. Cruz scopre che Margherita era al corrente dell'arrivo di Antonio ed è molto risentita. Jimena accenna dei passi di ballo e cade, suscitando la preoccupazione di tutti. Abel viene convocato per visitarla. Alonso comunica a Cruz di aver autorizzato le ricerche di Ramona anche nei territori de La Promessa. Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

