Nella serie spagnola La Promessa, Teresa e Cristóbal si baciano. Durante la puntata in onda giovedì 12 novembre su Rete 4, la governante continua a vivere un momento particolarmente delicato in quanto non riesce a trovare un punto di incontro con parte della servitù.

Lo scontro tra Teresa e Vera

A pesare sull'umore della donna è soprattutto il suo rapporto con Vera, che non le ha perdonato l'improvviso licenziamento di Lope avvenuto durante il giorno delle nozze - poi annullate - tra Angela e il capitano Lorenzo De La Mata. Questa volta il tema della discussione è la preparazione della camera per Enora, che si fermerà a palazzo per qualche notte. "Oltre ai miei doveri dovrò occuparmi della sua camera", commenta Vera con un certo distacco.

Teresa e Cristóbal si baciano

In questo contesto, don Cristóbal continua a manifestare la sua vicinanza a Teresa, apprezzando le modalità con cui la governante sta ricoprendo il suo nuovo ruolo.

"Non finite mai di sorprendermi, avete un cuore enorme. Siete capace di difendere l'indifendibile per un'amica che non si sta comportando come tale. Però voi rispondete all'odio e al rancore di quella cameriera con un affetto infinito", dichiara Cristóbal quando Teresa manifesta la sua intenzione di riavvicinarsi a Vera.

"Voi siete in grado solo di amare", sono le ultime parole del maggiordomo capo prima del bacio con Teresa.



Per scoprire come si svilupperà il rapporto tra i due, l'appuntamento con La Promessa è ogni giorno alle 19.40 su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.