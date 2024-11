Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 9 al 15 novembre su Rete 4, Donna Pia e Don Romulo nutrono dei sospetti su Abel e sul suo passato. Curro è guarito e vuole uscire dalla sua stanza, ma il Marchese teme che possa correre dei rischi. Cavendish minaccia Pelayo: se non rispetterà gli accordi presi, lui farà del male a Catalina. Maria vuole protestare contro i Marchesi per cercare di aiutare Jana.

Lope dichiara tutto il suo amore a Vera. I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

