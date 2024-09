La Promessa, il riassunto della settimana dal 9 al 13 settembre

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 9 al 13 settembre su Canale 5, Alonso si infuria con Catalina e Pelayo e minaccia di chiudere la loro attività. Curro chiede a Martina di ufficializzare la loro relazione, ma lei non si sente ancora pronta. Jana e Abel ritrovano finalmente Maria. La donna riesce a salvarsi dopo una lunga agonia senza mangiare e bere. Pelayo e Jeronimo sono molto preoccupati per lo scambio di armi con Mister Cavendish, dato che l'inglese non potrà più mettere piede alla Promessa.

Intanto, Lorenzo propone a Manuel di far ricoverare Jimena, ma lui non è d'accordo. Abel invece è disposto a tutto pur di allontanare Jana da Manuel. Dopo l'arrivo di Vera alla Promessa, Maria teme di essere sostituita. I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

