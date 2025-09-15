Mediaset Infinity logo
La promessa
La promessa
SERIE TV
15 settembre 2025

La Promessa, il riassunto della settimana dall'8 al 14 settembre

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola in onda su Rete 4

Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dall'8 al 14 settembre su Rete 4, Manuel annuncia le imminenti nozze con Jana, nella speranza che questa volta non ci siano imprevisti. Tra la servitù, Ricardo riesce finalmente a confidarsi con Pia e le racconta perché ha sempre detto che sua moglie era morta. Sarà dunque costretto ad aprire una grossa ferita del suo passato, vivendo giornate particolarmente difficili. Maria, invece, tenta di chiarirsi con padre Samuel dopo il bacio scattato tra i due. Cruz è sconvolta dall'arrivo dell'amica di vecchia data Leocadia, che tutti ritenevano morta da tempo. Catalina, invece, visti i ripetuti scontri con i marchesi pensa seriamente di allontanarsi dalla Promessa. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

