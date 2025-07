Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 7 al 13 luglio su Rete 4, Petra si rivolge a Cruz per mettere alle strette Ricardo e far rivelare la verità sulla morte di sua moglie. Manuel e Jana, tornati felici dal loro viaggio, si scontrano con l'opposizione dei marchesi al loro matrimonio: Cruz e Alonso sono preoccupati per le voci diffuse tra le famiglie dell'alta società. Per ottenere il loro benestare, Manuel propone di rinunciare al volo, ma intanto si batte per liberare Don Romulo, arrivando a tentare di corrompere il sergente Burdina con tutto il suo denaro, incluso quello dell’aeroplano. Burdina, inizialmente furioso, finisce per accettare e Romulo viene finalmente liberato e accolto con gioia a La Promessa. Teresa rivela a Ricardo di essere la sorella di Marcelo. Lorenzo si confronta con la duchessa sul fatto che Vera sia sua figlia, mentre il Conte de Ayala lo ricatta per ottenere il suo appoggio politico. Cruz riceve la notizia che stanno circolando voci sull'infedeltà del marchese Alonso, e incarica Lorenzo di scoprire chi sia il responsabile. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

