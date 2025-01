Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 4 al 10 gennaio su Rete 4, Jana chiede spiegazioni ad Abel riguardo alle fotografie e lui, prima di lasciare La Promessa, le dice di averle trovate sul cadavere di Jimena. Lorenzo dice a Pelayo di saldare il debito e arriva a ricattarlo. Così, il ragazzo decide di aprirsi con Catalina. La tensione tra Jana e Manuel cresce, ma l'arrivo di una vecchia conoscenza dei de Lujan, Blanca Palomar, riempie di gioia l'erede del marchesato. Vera vuole interrompere la relazione con Lope per paura di suo padre. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

