La Promessa, il riassunto della settimana dal 31 agosto al 6 settembre

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 31 agosto al 6 settembre su Canale 5, Manuel chiede a Jana le ultime notizie sulle ricerche di Maria. Si scopre che è Valentin a tenere in ostaggio la ragazza: l'uomo però viene colpito da una pallottola e muore senza rivelare dove si trovi Maria. Leonor scopre della relazione tra Martina e Curro. Intanto, Petra mente a Cruz dicendo che Feliciano non è suo figlio. Abel esamina il corpo di Valentin e scopre un indizio per ritrovare Maria. Lope si mette alla ricerca di Maria e incontra Vera, una ragazza che scappa dal padre. I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE