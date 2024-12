Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 30 novembre al 6 dicembre su Rete 4, Manuel è infuriato con i Marchesi perché lo hanno ingannato. Cruz è arrabbiata con Catalina e chiede a Petra di rovinarle il vestito da sposa. Virtudes, la figlia di Simona, viene assunta come cameriera alla Promessa. Mentre Manuel ricorda con Abel i momenti felici trascorsi insieme a Jana, torna a sorpresa sua moglie Jimena.

Alonso rivela di aver avuto una relazione con Dolores, la madre di Jana e Curro. I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE