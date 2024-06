La promessa, il riassunto della settimana dal 3 al 7 giugno

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 3 al 7 giugno su Canale 5, Margarita esorta Cruz e Lorenzo a non intromettersi nei loro affari, ma Cruz sostiene di farlo per il bene di Martina. Nel frattempo Jana, insieme ad Abel, si occupa di prendersi cura di Ramona che è gravemente malata. Curro propone a Martina di diventare sua moglie in modo da sottrarla al matrimonio combinato con il signorino Antonio. Salvador sorprende Lope mentre è abbracciato a Maria. Fernando vuole convincere Martina a sposarsi con Antonio, ma la figlia non è intenzionata ad ascoltarlo. Per donna Pia è giunto il momento di partorire, ma non tutto va come previsto. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 15:00, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

