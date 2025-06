Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 24 al 30 maggio su Rete 4, con l'aiuto di Santos, Petra legge il quaderno di Maria e scopre l'imminente matrimonio tra Jana e Manuel. Decide dunque di riferire tutto a Cruz. Amalia pretende da Vera i soldi che lei ha portato via da casa, ma la figlia, che all'inizio nega il furto, le dice di averli persi. Jana e Manuel attendono davanti alla chiesa, felici e ansiosi di sposarsi, ma al posto del sacerdote, ad accoglierli in chiesa trovano Cruz. Quest'ultima non solo impedisce al figlio di sposare Jana, ma riesce a convincerlo a tornare a casa senza la domestica. Mentre Pelayo scopre i motivi per cui Catalina è particolarmente cupa, anche il rapporto tra Teresa e Marcelo appare sempre più instabile. Jana, tornata a palazzo, dice a Manuel che riprenderà a lavorare ma lui le spiega che ora che tutti sanno del loro rapporto, non è consono che esegua i lavori più umili.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

