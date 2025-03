Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 22 al 28 febbraio su Rete 4, Vera tenta di capire cosa stia succedendo a Lope e lui le confida che ha un debito con gente pericolosa. Petra rivela a Cruz che la servitù stava considerando l'idea di andare al cimitero del paese di Pia per renderle omaggio, ma assicura alla marchesa di essere riuscita ad evitarlo. La governante, però, non sa che un omaggio ci sarà comunque, anche se all'interno del palazzo. Alonso dice a Maria Antonia di non amarla, anche se lei non gli crede. In missione, Curro e Paco convincono Josè e Manuel a fermarsi per una notte nel bosco, ma Curro si addormenta durante il suo turno di guardia suscitando l'ira degli altri tre. Ricardo e Romulo, come Jana e Maria, sono preoccupati per l'intenzione di Petra di affidare Diego a Gregorio e Jana le dice apertamente che glielo impedirà. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

