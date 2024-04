La promessa, il riassunto della settimana dal 22 al 26 aprile

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 22 al 26 aprile su Canale 5, tra Salvador e Maria le cose non vanno bene: lei gli dice di voler rimandare le nozze a causa dei traumi subiti in guerra che lo hanno cambiato e gli chiede di comunicarlo insieme al resto della servitù. Catalina avverte Alonso che nel contratto sottoscritto con Lorenzo riguardo al prestito c'è una clausola di restituzione del denaro in qualsiasi momento, pena la concessione di una parte della Promessa. Jana torna nella sua vecchia casa e trova l'armadio che aveva lasciato aperto, stranamente chiuso. Pia è spaventata da Gregorio perché ha trovato la cicuta nascosta nella camera che condivide con lui. Nonostante Jana noti la sua inquietudine, Pia non ne vuole parlare. Cruz rivela ad Alonso che il capitano Lorenzo le ha mostrato le prove che Elisa ha ucciso il suo primo marito per ottenere la sua eredità. Alonso è incredulo. Lorenzo fa pressioni per avere la sua parte delle terre, mentre Catalina fa resistenza. Fernando e Margarita arrivano a La Promessa e spiegano ad Alonso che Martina avrebbe dovuto trovarsi a Parigi e la ragazza confessa di aver ceduto il suo posto a Leonor. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE