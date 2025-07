Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 21 al 27 luglio su Rete 4, Catalina si apre con Martina e le rivela che il padre del bambino è Adriano. Cruz dice a Petra di comunicare al personale che Jana non è più una cameriera, al fine di isolarla dalla servitù e spingerla a trasferirsi al piano nobile. Continuano a susseguirsi le tensioni tra Catalina e Pelayo, ma col passare del tempo i due riescono ad avvicinarsi e a fissare una data per le nozze. José Juan prosegue nel suo piano e dice a Lorenzo che Curro, considerato colpevole della morte di Paco, dovrà sposare Julia. Alonso parla con Ricardo della partenza di Romulo e, benché dispiaciuto nega di voler cedere e riassumere donna Pia. Curro si fa sfuggire con Jana che Manuel ha lasciato l'aviazione per farla accettare dai genitori e questo la convince ad accettare di trasferirsi al piano nobile. Tutta la servitù festeggia la partenza di Don Romulo e il trasferimento di Jana al piano nobile. Martina chiede a Petra di allearsi contro Ayala, così la governante le confessa che il conte è il padre di suo figlio Feliciano. Padre Samuel sembra ambientarsi alla Promessa, ma il suo atteggiamento comincia a destare qualche sospetto: Maria lo sorprende a rubare un crocifisso dalla vetrina della sala d'attesa. I sospetti sulle vere intenzioni di Julia mettono alle strette Curro, e Martina lo esorta a non sposarsi se non è ciò che desidera. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

