Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 21 al 27 dicembre su Rete 4, Abel confessa a Manuel e ai Marchesi la bugia di Jimena: Jimena non è mai stata incinta e non ha avuto un aborto.

Prima ancora di saperlo, Manuel aveva detto a Jimena che non sarebbe mai partito per Madrid con lei. Nel frattempo, Catalina salva Pelayo da un'attentato.

Salvador, frustrato per non essere diventato primo valletto, vorrebbe lasciare la tenuta, ma viene fermato. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

