Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 18 al 24 gennaio su Rete 4, Manuel va a trovare Jana in camera, poi si confida con Blanca.

Martina racconta che Curro ha deciso di arruolarsi ed andare in guerra.

Manuel chiede a Jana di sposarlo. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

