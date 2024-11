Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 16 al 22 novembre su Rete 4, Petra e il Conte de Ayala ritrovano la complicità di un tempo e si baciano. Maria convince la servitù a scioperare per rivendicare i propri diritti. In seguito a questa scelta, i nobili si trovano in grande difficoltà. Il Conte de Ayala sospetta che Cruz sia coinvolta nella morte di Feliciano e ne parla con Petra. Catalina e Pelayo sono sempre più uniti e immaginano il loro matrimonio. Per cercare di far calmare i membri della servitù, i marchesi concedono a Jana la possibilità di recuperare il suo posto da cameriera. Manuel vuole chiedere l'annullamento del matrimonio con Jimena.

I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

