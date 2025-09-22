La Promessa, il riassunto delle settimane dal 15 al 28 settembre
Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 15 al 28 settembre su Rete 4, Manuel e Jana arrivano finalmente alle nozze. Con il supporto di Petra, Cruz tenta fino all'ultimo momento di ostacolare il matrimonio. La governante approfitta del trambusto della Promessa per chiudere a chiave padre Samuel e Maria nello studio di Manuel, in modo che il parroco non possa raggiungere la chiesa e celebrare le nozze. Il sacerdote, però, riesce a rompere la serratura e ad arrivare in tempo per la grande festa dei due sposi. All'evento non prenderà parte Martina, ancora lontana dalla Promessa. Non riuscendo più a giustificare la sua assenza e non avendo più sue notizie, Curro racconta a Manuel i motivi del viaggio improvviso. Nel frattempo, Petra decide di rivelare a Santos che sua madre è ancora viva, scatenando l'ira del ragazzo contro Ricardo. Sarà Pia, in un secondo momento, a spiegare al giovane che è stata lei ad abbandonarlo quando era ancora piccolo. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.
