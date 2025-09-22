Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
SERIE TV
29 settembre 2025

La Promessa, il riassunto delle settimane dal 15 al 28 settembre

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola in onda su Rete 4

Condividi:

Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 15 al 28 settembre su Rete 4, Manuel e Jana arrivano finalmente alle nozze. Con il supporto di Petra, Cruz tenta fino all'ultimo momento di ostacolare il matrimonio. La governante approfitta del trambusto della Promessa per chiudere a chiave padre Samuel e Maria nello studio di Manuel, in modo che il parroco non possa raggiungere la chiesa e celebrare le nozze. Il sacerdote, però, riesce a rompere la serratura e ad arrivare in tempo per la grande festa dei due sposi. All'evento non prenderà parte Martina, ancora lontana dalla Promessa. Non riuscendo più a giustificare la sua assenza e non avendo più sue notizie, Curro racconta a Manuel i motivi del viaggio improvviso. Nel frattempo, Petra decide di rivelare a Santos che sua madre è ancora viva, scatenando l'ira del ragazzo contro Ricardo. Sarà Pia, in un secondo momento, a spiegare al giovane che è stata lei ad abbandonarlo quando era ancora piccolo. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Raimondo Todaro, l'intervista in 100 secondi

Recap

Raimondo Todaro, l'intervista in 100 secondi

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'insegnante di danza

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'insegnante di danza

Paris Fashion Week: la rivoluzione della moda tra debutti storici e una Ville Lumière tutta da vivere

fashion

Paris Fashion Week: la rivoluzione della moda tra debutti storici e una Ville Lumière tutta da vivere

La settimana della moda di Parigi si preannuncia come una delle più movimentate degli ultimi anni

La settimana della moda di Parigi si preannuncia come una delle più movimentate degli ultimi anni

Another Love, dal 6 ottobre su Mediaset Infinity

SERIE TV

Another Love, dal 6 ottobre su Mediaset Infinity

Dal 6 ottobre su Mediaset Infinity parte Another Love, nuova serie turca con protagonisti Hande Erçel e Burak Deniz

Dal 6 ottobre su Mediaset Infinity parte Another Love, nuova serie turca con protagonisti Hande Erçel e Burak Deniz

La notte nel cuore, le anticipazioni del 2 ottobre

SERIE TV

La notte nel cuore, le anticipazioni del 2 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda giovedì 2 ottobre su Canale 5

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda giovedì 2 ottobre su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity