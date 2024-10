Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 12 al 18 ottobre su Rete 4, Feliciano, dopo l'incidente durante la battuta di caccia, muore, mentre Curro si risveglia dopo l'operazione. Grazie a Candela, Simona riabbraccia sua figlia Virtudes dopo tanto tempo. Catalina e Pelayo, dopo aver ritrovato l'armonia di un tempo, annunciano ai Marchesi di volersi sposare al più presto. Maria e Salvador sono molto innamorati e vogliono sposarsi.

I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE