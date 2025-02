Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dall'1 al 7 febbraio su Rete 4, a lcuni mesi dopo la partenza di Manuel e Curro per la guerra, il clima a la Promessa è molto teso sia tra i signori che tra la servitù.

È il giorno del compleanno di Manuel e Cruz vuole festeggiarlo anche se lui non c'è e pretende che tutti siano presenti, compresa Catalina.

Alonso prima e Margarita poi, cercheranno di convincere Catalina, che ora vive isolata nell'hangar, a partecipare alla cena, ma lei non intende cedere finché Cruz non le chiederà perdono per quello che le ha fatto.

Cruz dice a Martina che non vuole più sentir parlare di Curro, perché lo ritiene responsabile della partenza di Manuel per la guerra.

Lorenzo legge una lettera arrivata da un ufficiale nella quale c'è scritto che Curro e Manuel non sono nella lista dei caduti, ma che in questa lista mancano i tre quarti dei deceduti.

Romulo sente che Cruz vuole far internare Catalina e consiglia ad Alonso di convincere Catalina di tornare a vivere nel palazzo. Alonso lo incarica di parlare con lei.

Salvador dice a Ricardo e a Lope che alla porta della tenuta c'è Don Gregorio. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

