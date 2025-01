La Promessa, la proposta di matrimonio di Manuel a Jana

Nell'ultimo episodio de La Promessa, in onda venerdì 24 gennaio su Rete 4, Manuel chiede a Jana di sposarlo. Jana accetta, ma se lo fa ripetere due volte, per fissare il momento. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

