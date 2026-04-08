Daniel Schroder (Padre Samuel) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà giovedì 9 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 9 aprile

Nella puntata di giovedì 9 aprile, il sergente Burdina rivela l'inganno.

Il sergente Burdina rivela a Manuel che Toño lo ha ingannato, e vuole arrestarlo, Manuel lo ferma. Lope rivela a Curro che lo smeraldo del braccialetto é falso, ma lui gli impedisce di riportarlo in gioielleria.

Eugenia regala dei guanti a Curro, senza ricordare di averlo già fatto il giorno prima. Intanto Catalina informa Emilia che il Dottor Ferrer ha di nuovo bisogno di lei, costringendola a lasciare la tenuta.

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