Marga Martinez (Petra) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà giovedì 6 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 6 novembre

Nella puntata di giovedì 6 novembre, Leocadia si rifiuta di rivelare ad Angela l'identità del padre. Candela racconta a Maria la storia di una donna posseduta dal diavolo e la ragazza si fa condizionare al punto da iniziare ad avere strane visioni. Ricardo confida a Pia e Romulo che Ana gli ha chiesto di concordare una versione comune della verità da raccontare a Santos, ma l'uomo non sa se accettare. Cruz e Alonso, sono alle prese con i problemi economici della tenuta, e la marchesa propone di ingannare Martina per convincerla a vendere la sua parte.

