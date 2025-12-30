Catalogo
ANTICIPAZIONI30 dicembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 31 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 31 dicembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Marga Martinez (Petra Arcos) e Joaquin Climent (Romulo Baeza) in una scena de La promessaMarga Martinez (Petra Arcos) e Joaquin Climent (Romulo Baeza) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 31 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 31 dicembre

Nella puntata di mercoledì 31 dicembre, Manuel discute con Alonso nel tentativo di convincerlo a tornare sui suoi passi, anche a costo di perdere titolo e proprietà, ma il marchese rifiuta categoricamente.

Angela viene a sapere da Pia della partenza di Curro e, cercando la madre per sfogarsi, scopre da Leocadia che anche lei ha contribuito alla decisione.

