Scopriamo cosa succederà venerdì 23 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 23 gennaio, la notizia della morte del dottor Gamarra ha gelato la Promessa, ma soprattutto Curro, che intuisce che c'è qualcos'altro dietro questo presunto incidente.
Ana inizia a sostenere Maria dopo aver appreso della sua situazione, e Santos scopre l'affinità tra sua madre e la cameriera.
Catalina non cede sulla sua posizione nei confronti di Adriano, ma Martina non si arrende e insiste con la cugina perché dia al ragazzo la possibilità di spiegarsi.