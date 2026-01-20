Catalogo
ANTICIPAZIONI20 gennaio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 21 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 21 gennaio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Sara Molina (Maria), Marga Martinez (Petra Arcos) e Angela Echaniz Oyarzabal (Vera Gonzales) in una scena de La promessaSara Molina (Maria), Marga Martinez (Petra Arcos) e Angela Echaniz Oyarzabal (Vera Gonzales) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 21 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 21 gennaio

Nella puntata di mercoledì 21 gennaio, Don Romulo chiede chiarimenti a donna Pia sull’incidente di Curro; lei, intanto, lo invita a rientrare alla Promessa in automobile, ma il ragazzo si rifiuta.

Insospettitosi per la caduta da novellino, Manuel interroga Curro. Donna Petra, grazie a Samuel, rivede il licenziamento di Maria e la lascia al suo posto per un ultima opportunità.

