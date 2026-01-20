Scopriamo cosa succederà mercoledì 21 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 21 gennaio, Don Romulo chiede chiarimenti a donna Pia sull’incidente di Curro; lei, intanto, lo invita a rientrare alla Promessa in automobile, ma il ragazzo si rifiuta.
Insospettitosi per la caduta da novellino, Manuel interroga Curro. Donna Petra, grazie a Samuel, rivede il licenziamento di Maria e la lascia al suo posto per un ultima opportunità.