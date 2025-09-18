La Promessa, le anticipazioni del 19 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 19 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà venerdì 19 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 19 settembre
Nella puntata di venerdì 19 settembre, Teresa, Lope, Vera e Marcelo tentano di aprire la porta del passaggio segreto, ma non ci riescono perché serve una chiave, così decidono di cercarla nel palazzo.
