Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 19 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 19 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 19 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 19 settembre
Alihan parla della sua situazione con Hakan, mentre Ender dice a Zeynep che non era alla altezza di Alihan.
Erim confida a Yildiz che non sopporta l'idea che la madre si sia risposata. Alihan chiede a Zeynep di onorare il contratto e restare al lavoro, ma lei rifiuta.
