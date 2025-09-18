La forza di una donna 2, le anticipazioni del 19 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda venerdì 19 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di venerdì 19 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp incontra i figli Nisan e Doruk.
La forza di una donna 2: cosa succede il 19 settembre
Sarp riesce a vedere i figli Nisan e Doruk in ospedale, ma la presenza di un uomo di Nezir lo costringe ad andarsene senza poter incontrare Bahar.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
