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ANTICIPAZIONI18 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 19 settembre in prima serata

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 19 settembre in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 19 settembre, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 19 settembre in prima serata

Marta Costa (Angela) e Amparo Pinero (Martina) in una scena de La Promessa
Marta Costa (Angela) e Amparo Pinero (Martina) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 19 settembre in prima serata, Martina vuole lasciare La Promessa e Maria confessa a Pia il passato con Samuel.

Nel frattempo, Manuel indaga sui legami tra don Luis e il duca. Lorenzo rende pubblico il matrimonio con Angela attraverso un articolo di giornale. Curro viene provocato dal capitano e fatica a trattenere la rabbia. Infine, crescono i sospetti di Manuel nei confronti di Enora.

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