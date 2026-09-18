Scopriamo cosa succederà sabato 19 settembre, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 19 settembre in prima serata, Martina vuole lasciare La Promessa e Maria confessa a Pia il passato con Samuel.
Nel frattempo, Manuel indaga sui legami tra don Luis e il duca. Lorenzo rende pubblico il matrimonio con Angela attraverso un articolo di giornale. Curro viene provocato dal capitano e fatica a trattenere la rabbia. Infine, crescono i sospetti di Manuel nei confronti di Enora.