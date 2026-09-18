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ANTICIPAZIONI18 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 19 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 19 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 19 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 19 settembre

Guillermo Serrano (Lorenzo) e Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Guillermo Serrano (Lorenzo) e Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 19 settembre, Lorenzo desidera un matrimonio spettacolare con Angela, mentre Teresa teme di non essere all'altezza dei preparativi.

Nel frattempo, Martina e Jacobo si confrontano sul futuro della loro relazione. Enora e Toño indagano sui legami tra don Luis e il duca.

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