Scopriamo cosa succederà sabato 19 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 19 settembre, Lorenzo desidera un matrimonio spettacolare con Angela, mentre Teresa teme di non essere all'altezza dei preparativi.
Nel frattempo, Martina e Jacobo si confrontano sul futuro della loro relazione. Enora e Toño indagano sui legami tra don Luis e il duca.