Una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 19 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 19 novembre

Nella puntata di mercoledì 19 novembre, Angela dice a Curro che secondo lei il capitano de la Mata sta cercando di combinargli un matrimonio senza il suo consenso, ma lui non sembra volerle crederle. Cruz visibilmente non sopporta Jana, ma è ancora più infastidita dal fatto che abbia portato Ramona alla Promessa. Così la marchesa si impunta, vietando a Jana di ricevere la donna al palazzo.

