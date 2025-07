Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 19 luglio su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Catalina De Luján, interpretata da Carmen Asecas, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alla vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata del 19 luglio, dopo la scoperta della gravidanza, la crisi tra Catalina e Pelayo appare tutt'altro che superata. Se da una parte i due sono chiamati a organizzare velocemente il matrimonio, dall'altra i dubbi del conte e le pressioni della giovane creano sempre più distanza. Inoltre, la decisione di Romulo di lasciare la Promessa per un gesto di solidarietà nei confronti di Pia appare irremovibile.

La Promessa, le anticipazioni del 19 luglio

Riemergono forti tensioni tra Catalina e Pelayo, causata dalla confessione del conte di aver desiderato che lei perdesse il bambino che aspetta. Martina sente di nascosto la conversazione tra i due, ma quando successivamente chiede spiegazioni alla stessa Catalina, lei nega fermamente. José Juan incontra Lorenzo e gli racconta quanto accaduto in battaglia, puntando il dito contro Curro per la morte del fratello Paco. Il suo obiettivo è infatti quello di far sposare Julia e Curro, in modo che il ragazzo possa riparare il tragico errore commesso in battaglia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE