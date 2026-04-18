Scopriamo cosa succederà domenica 19 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 19 aprile, la morte di Eugenia continua a tormentare Curro che non si da' pace per la dipartita della madre. Solo Angela sembra avere il potere di lenire il suo dolore.
Adriano continua la sua convalescenza ma non riesce a riposare a causa dei bambini, così per non ritardare la sua guarigione Catalina accetta la proposta di Emilia di far dormire i gemelli in camera dell'infermiera.
Samuel continua a preoccuparsi per la sorte di Petra, sentendosi in qualche modo responsabile del suo licenziamento.