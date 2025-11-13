Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI13 novembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 14 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 14 novembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La PromessaIsabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 14 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 14 novembre

Nella puntata di venerdì 14 novembre, Jana non riesce a smettere di pensare alla sua scoperta e cerca disperatamente una spiegazione, ma l'arrivo inaspettato di qualcuno la riempirà di gioia.

Petra cerca di nascondere il proprio disappunto per essere stata messa da parte da Santos, che intanto sogna una possibile riconciliazione tra i suoi genitori.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video