Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI13 gennaio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 14 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 14 gennaio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Adriano e Catalina in una scena de La PromessaAdriano e Catalina in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 14 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 14 gennaio

Nella puntata di mercoledì 14 gennaio, la notizia della morte del dottor Gamarra ha gelato la Promessa, ma soprattutto Curro, che intuisce che c'è qualcos'altro dietro questo presunto incidente.

Ana inizia a sostenere Maria dopo aver appreso della sua situazione e Santos scopre l'affinità tra sua madre e la cameriera.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video