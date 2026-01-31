Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI31 gennaio 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'1 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 1 febbraio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Xavi Lock (Curro) e Carmen Asecas (Catalina) in una scena de La PromessaXavi Lock (Curro) e Carmen Asecas (Catalina) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà domenica 1 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'1 febbraio

Nella puntata di domenica 1 febbraio, Manuel rivela ad Adriano che è il padre dei bambini, ma gli chiede di non dirlo a Catalina.

Il dottor Ferrer addormenta Catalina per eseguire il parto cesareo, assistito da Maria. Nel frattempo, la famiglia e la servitù sono in trepidazione per la riuscita dell'intervento.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video