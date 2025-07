Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 1 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Cruz, interpretata da Eva Martín, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di venerdì 1 agosto, Alonso si rifiuta di andare con Cruz alla festa per non incontrare i duchi de Los Infantes.

La Promessa, le anticipazioni dell'1 agosto

Samuel confessa a Maria di aver rubato il crocifisso. Catalina e Palayo si sposeranno nella cappella della tenuta e Samuel celebrerà il matrimonio.

Martina si scontra di nuovo con Ayala. Marcelo si lamenta con Ricardo del fatto che Petra lo tormenti e dice a Teresa di voler andare in Portogallo.

