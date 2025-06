Bahar e i figli in una scena di La forza di una donna

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 30 giugno al 4 luglio durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: le anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio

Bahar, sempre più provata fisicamente, affronta svenimenti ricorrenti mentre i suoi figli partecipano a una vendita di beneficenza scolastica.

Imbarazzata per l'assenza dei genitori, Nisan chiede ad Arif di far finta per quel pomeriggio di essere il loro padre, scatenando la gelosia della sua ex.

Nel frattempo, Sirin teme che Enver stia per scoprire la verità sul legame tra lei e Sarp.

Doruk, dopo aver visto, insieme a sua madre, il volantino di un cane smarrito, scappa da scuola per andare a cercarlo e si perde in un mercato.

Bahar guarda delle vecchie foto di Sarp sul suo cellulare insieme a Nisan e Doruk e ne scopre una scattata il giorno della sua morte a Toprakli, nella Bottega di Bahtiyar, un vecchio amico di Sarp.

Così, i tre decidono di andare a trovarlo e l'uomo consegna a Bahar una lettera scritta da Sarp molto tempo prima, indirizzata a lei.

Enver si confida con la moglie, sostenendo che a parer suo Sirin non abbia raccontato tutta la verità in merito a Sarp.

Intanto, Arif, sempre più vicino a Bahar, accompagna i bambini a scuola, sotto l’occhio sospettoso di Sirin.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE