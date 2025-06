La forza di una donna, la puntata del 9 giugno in streaming

La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 9 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 9 giugno

Bennu Yildirimlar (Hatice Sarikadi) in una scena de La forza di una donna

Hatice sospetta che dietro i disegni di Sirin possa nascondersi un'atroce verità. Bahar, Nisan e Doruk partecipano alle nozze di Yeliz e al loro ritorno assistono ad una violenta lite tra Hikmet e Ceyda. Bahar convince i piccoli che i coniugi stanno recitando in un film e nel frattempo si rivolge ad Arif per chiedere aiuto. Il giorno dopo, Nisan simula di avere un malessere per evitare di andare a scuola, e Bahar, con grande riluttanza, è costretta a lasciarla a casa da sola. Nel pomeriggio va a prendere Doruk a scuola e incontra il signor Musa con suo figlio Bora, deluso per l'assenza della madre alla lettura delle poesie. Una volta tornata a casa, Bahar si accorge con terrore che sua figlia e' scomparsa. In realtà, la piccola si trova al parco con Simit. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

