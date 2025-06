La forza di una donna, la puntata del 5 giugno in streaming

Il nuovo episodio della nuova serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 5 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 5 giugno

Bahar potrebbe ricevere un aiuto economico dal governatorato, ma perde ogni diritto a causa della dichiarazione di sua madre Hatice, che ha affermato di poterle dare supporto. Così, Bahar è costretta ad andare a casa sua e, mentre la aspetta, apprende da Enver che Sarp andava a trovarli. Scopre anche che, un giorno, Hatice aveva consegnato a Sarp delle pere Deveci da portare a Bahar. In questo modo, scopre perché Sarp era caduto dal traghetto nel tentativo di raccogliere delle pere. Sconvolta e arrabbiata, Bahar ha una discussione con Hatice e va via. Sulla strada del ritorno, Arif la attira in casa sua con la scusa di aiutarla con le pulizie e abusa di lei.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE