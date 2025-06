La forza di una donna, la puntata del 4 giugno in streaming

La prima puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 4 giugno nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la prima puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 4 giugno

Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena di La forza di una donna

Non potendo far fronte alle spese quotidiane, Bahar trova un secondo lavoro come cameriera in un ristorante ma è costretta a lasciare i figli piccoli, Nisan e Doruk, da soli a casa in sua assenza.

Al ritorno dalla prima serata di lavoro, Bahar trova i due figli terrorizzati e al buio, e decide dunque di recarsi negli uffici del Governatorato per richiedere un sussidio, che per le viene negato.

Per questo Bahar deve continuare a lavorare di notte, mettendo a rischio l'incolumità di Nisan e Doruk. Nel frattempo, Sirin ricorda la tragica morte di Sarp e, davanti ad uno studio fotografico, incontra Nisan. Grazie ad una foto esposta, capisce che Sarp ha avuto Nisan e Doruk con Bahar.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE