Il nuovo episodio della nuova serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 30 giugno nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 30 giugno

Arif e Nisan in una scena di La forza di una donna

Doruk e Nisan partecipano a una vendita di beneficenza organizzata dalla scuola, ma Bahar non ha tempo di partecipare insieme ai suoi figli.

Imbarazzata per l'assenza dei genitori, Nisan chiede ad Arif di far finta per quel pomeriggio di essere il loro padre.

Questo coinvolgimento di Arif porta ad una scenata di gelosia da parte della sua ex.

Bahar, nel frattempo, manifesta problemi di salute, svenendo in più occasioni.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

